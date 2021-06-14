На пресс-конференции вице-министр здравоохранения Жовиле Симонайтите представила новейшие перемены. Похоже, что карантин остается лишь на бумаге, летом будет таким же свободным, как в прошлом году. Вице-министр на пресс-конференции сказала, что нынешние эпидемиологические данные позволяют внести послабления.

"Знаете, все зависит от того, с чем сравнивать. Если вспомнить, при каких условиях ввели карантин в марте 2020 года и не ввели осенью того же года, то можно сказать, что люди ко всему привыкают. Сейчас мы видим, что ситуация на самом деле улучшается, мы научились жить с вирусом. (…) Очень большие цифры нас пугают и чрезмерным количеством смертей", – сказала она.

Симонайтите заверила, что правила карантина смягчают не только потому, что этого хотело бы общество.

"Мы на самом деле можем позволить себе смягчить правила карантина, не потому, что по этому истосковалось общество", – заметила вице-министр. На вопрос, какие еще смягчения возможны, если показатели будут улучшаться, Симонайтите сказала, что вообще могут отказаться от карантина.

"Во-первых, мы замечаем тенденции прошлой недели и снижение интереса к вакцинации, это нас беспокоит. (…) По сути, да, если ситуация продолжает улучшаться, можно не только не продлевать карантин в июле, но и раньше отменить его, еще до конца июня", – сказала она.

Delfi напоминает, что сейчас карантин в Литве действует до 30 июня включительно.