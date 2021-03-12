"Было бы мечтой заявить, что могут идти все, кто хочет, но мы понимаем и то, что, вероятно, та группа людей, которой придется зарегистрироваться, очень большая, поэтому мы сейчас консультируемся с самоуправлениями, чтобы они предусмотрели этот процесс", – сказал вице-министр журналистам в пятницу.

"Похоже, что мы склоняемся к тому, что, прежде всего, мы будем рекомендовать регистрироваться людям старшего возраста (...), но как точно мы это будет реализовывать, возможно, вопрос недели, и на следующей неделе окончательные ответы у нас будут", – добавила она.

По словам замминистра, пока трудно сказать, когда точно начнется массовая вакцинация, поскольку даже и после завершения вакцинации пенсионеров, есть еще две приоритетные группы - люди, болеющие хроническими заболеваниями и работники, выполняющие функции, важные для государства. Планируется, что регистрация этих групп для вакцинации будет проходить через места работы или медучреждения.

"Мы говорим о начале массовой вакцинации в начале мая. А значит, о вакцинации групп жителей с хроническими болезнями и выполняющих важные для государства функции мы можем говорить в марте или во второй половине апреля", – сказала Ж. Симонайтите.