Вице-министр: Литва способна обеспечить себя продуктами питания

"Литва способна обеспечить себя основной сельскохозяйственной продукцией", - сказал В. Томкус во вторник на Агропродовольственном форуме 2023.

"Мы производим больше, чем потребляем", - утверждает вице-министр.

По его словам, Литва производит пшеницы в три раза больше, чем потребляет, говядины – в 2,5 раза, курицы и яиц – почти на 30%, свинины – на 50%.

"Наш сельскохозяйственный сектор генерирует экспортную стоимость примерно в 8 млрд евро.

В прошлом году нам пришлось импортировать продукции примерно на 6 млрд евро", - подчеркнул на форуме В. Томкус.

Вице-министр отметил, что Литва экспортирует сельскохозяйственную продукцию более чем в 150 стран.

По его словам, цель – направить экспорт в страны Индо-Тихоокеанского региона: Японию, Южную Корею, Сингапур, Вьетнам, Австралию. Новые рынки также ищут на Ближнем Востоке и в Соединенных Штатах Америки.