aA
В будущем размер необлагаемого налогами минимума (ННМ) может зависеть от количества детей в семье, сказала вице-министр финансов Рута Билкштите.
Pinigai
Pinigai
© Vida Press

"Да, об этом думают", – сказала она на заседании комитета по бюджету и финансам 4 мая.

"Если говорить о применении ННМ к семьям, я всегда критиковала измененную формулу и отказ от ННМ за детей", – сказала Билкштите.

Дополнительный ННМ в размере 200 евро за каждого ребенка младше 18 лет один из родителей мог получить в 2017– 2018 гг.

В 2016 г, когда этот размер составлял 120 евро, этим воспользовались 375 000 жителей. Позже вместо ННМ стали платить "детские" деньги.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В следующем году в Литве увеличатся выплаты на детей (1)

В следующем году в Литве на 3,5 евро увеличатся выплаты...

В Литве предлагают увеличить "детские" деньги

Депутаты парламентской фракции Партии труда Витаутас...

От ребенка до пенсионера: ключевые изменения 2021 года, которые коснутся каждого (1)

В 2021 году увеличится минимальная заработная плата,...

TOP новостей

Nikolajus Patruševas, Vladimiras Putinas Mariupolio uostas Kyjive nugriautas Rusijos ir Ukrainos draugystę simbolizavęs sovietinis paminklas

Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей

Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в...

Эксперт: Германия в сегодняшних условиях не может делать для Украины меньше - только больше

"Стратегия давления Киева на Берлин сработала, и...

Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

Какой удар война наносит межэтническим,...

Министр энергетики: сейчас мы наблюдаем пик цен на электроэнергию

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что...

ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции

Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...