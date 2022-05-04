"Да, об этом думают", – сказала она на заседании комитета по бюджету и финансам 4 мая.

"Если говорить о применении ННМ к семьям, я всегда критиковала измененную формулу и отказ от ННМ за детей", – сказала Билкштите.

Дополнительный ННМ в размере 200 евро за каждого ребенка младше 18 лет один из родителей мог получить в 2017– 2018 гг.

В 2016 г, когда этот размер составлял 120 евро, этим воспользовались 375 000 жителей. Позже вместо ННМ стали платить "детские" деньги.