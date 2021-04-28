Представитель Сантаришкской клиники Аушра Билотене-Мотеюнене сказала, что ситуация в Вильнюсском регионе критическая.

"На самом деле ситуация сейчас очень серьезная, критическая. На данный момент в Вильнюсе у нас есть всего 4 койки в реанимации для больных ковидом. Это хуже, че было в январе. Ситуация серьезная. Пока обсуждается возможность увеличения числа коек, до выходных у нас должны быть решения.

Болеют более молодые люди, тяжело болеют. В данном случае значительно поможет вакцинация. после вакцинации течение болезни бывает другим. Большая часть больных лечится амбулаторно", – сказала Билотене-Мотеюнене.

"Альтернативы на крайний случай есть, но мы должны серьезно подготовиться к выходным. Мы должны все оценить, на случай изменений, но мы должны знать, в каком направлении расширяться", – сказала представитель клиники. Она заметила, что нынешние пациенты - люди иного возраста, по сравнению с январскими пациентами.

"Тогда количество пациентов сокращалось, во время второй волны были в основном люди старшего возраста, 75 лет и старше. Сейчас - 40, 50, 60 лет. Средний возраста пациентов в реанимации - 50 лет. Мы не думали, что молодые могут болеть тяжелой формой. (…) Молодой, трудоспособный человек сейчас болеет тяжело", – сказала собеседница, заметив, что поток пациентов растет в течение 3 недель.

"Мы на Пасху уже говорили, что готовимся к открытию дополнительных коек. Но тогда число пациентов увеличивалось на 5–10%. За последнюю неделю оно выросло на 20%. Мы видим, что это общение, вероятно, результат несоблюдения действующих правил. Кроме того, это результат распространения британского штамма, он немного другой", – сказала представитель клиники.

"Я не говорю, что надо отменять или ужесточать послабления, но дополнительный контроль открытой деятельности не помешает. А также вакцинация. Мы надеемся, что осенью, когда начнется 4 волна, мы будем в большей безопасности", – сказала она.

Вице-министр здравоохранения Живиле Симонайтите сказала, что переданные Вильнюсу вакцины на 100% уменьшить количество больных не помогут.

"У нас еще нет столько вакцины, чтобы привить всех, кто представляет собой по возрасту основных пациентов в Вильнюсском регионе. Но однозначно - чем больше людей привьется, тем лучше (...).

Если привьем хотя бы 40%, распространение болезни в Вильнюсском регионе пусть на сколько-то, но будет приостановлено", – сказала Симонайтите.

"Если мы увидим критическое ухудшение ситуации, то можно думать и об ужесточении условий карантина в Вильнюсе. Можно завершить разговор просьбой, адресованной к вильнюсцам - подумайте, нужен ли вам тот или иной контакт, встреча. Точно ли вы хотите попасть в Сантаришкскую клинику, где неясно, хватит ли коек", – сказала вице-министр.