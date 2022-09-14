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Еще 50 бронированных внедорожников боевой поддержки (англ. Joint Light Tactical Vehicle, JLTV) прибудут в Литву в ноябре, сообщил в среду заместитель министра обороны Вилюс Семяшка.
Вице-министр: еще 50 новых бронированных внедорожников прибудут в Литву из США в ноябре
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"50 единиц из 200 заказанных по договору будут доставлены в Литву в начале ноября", - сообщил вице-министр в своем посте в социальной сети Facebook.

По его словам, в проверке и приеме этой военной техники в США участвуют представители Агентства оборонных ресурсов.

Это будет вторая поставка бронированных внедорожников в Литву: первые 50 внедорожников, вооруженных 12,7-мм пулеметами, прибыли в страну прошлой осенью.

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Всего Литва закупила 200 единиц этой военной техники.

Упомянутые внедорожники произведены американской компанией Oshkosh Defence, договор заключен с правительством США. Его стоимость составляет 145 млн евро.

Все внедорожники должны поступить в Литву к 2024 году.

JLTV — один из самых современных в мире тактических бронированных внедорожников. Эти машины производятся в соответствии с операционными требованиями, установленными литовской армией.

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