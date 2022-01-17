Вице-министр: для подтверждения ковида в семье обсуждают использование быстрых тестов

"Предлагалось обсудить этот вопрос на тот случай если у одного из членов семьи ПЦР-тест дал положительный результат. В таком случае членам семьи заболевшего, которые живут с ним, достаточно получить положительный результат быстрого теста, чтобы специалисты могли зафиксировать болезнь", – сказал вице-министр.
Однако она подчеркнула, что тесты на антигены в первую очередь предназначены для самоконтроля, поэтому широко применять их вместо ПЦР-тестов не планируют.
Специалисты рекомендуют всегда иметь такие тесты дома и пользоваться ими, если возникает подозрение в связи с заражением COVID-19 или появляются симптомы заболевания.
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