Вице-министр: AstraZeneca в феврале поставит в Литву около 50 тыс доз вакцины

"Сегодня, в течение нескольких часов, мы получили точные данные о ближайших двух поставках, намеченных на февраль.(...) Здесь мы говорим о цифрах, которые достигают 50 тыс. доз", – заявила вице-министр в понедельник в программе "Форум LRT".
По ее словам, вакцины AstraZeneca должны быть отправлены в Литву 7 и 19 февраля, поэтому должны прибыть в страну через несколько дней после отправки.
Ж. Симонайтите сказала, что речь идет о том, что в марте может быть подтверждена вакцина Johnson & Johnson, одна из шести, с которой Евросоюз заключил договор о поставках.
Вице-министр утверждает, что на этой неделе намерена вынести на рассмотрение правительства вопрос еще одной вакцины – компании Valneva.
С последней пока не заключен договор на уровне ЕС. В данный момент Valneva ведет переговоры с Евросоюзом о поставке до 60 млн доз.
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