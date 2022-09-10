"В целях экономии электроэнергии на 318 учреждениях (культурных, воспитательно-образовательных, здравоохранения и т.д.) в ближайшие два года установят солнечные электростанции или же будут приобретены удаленные солнечные электростанции. Общая мощность солнечных электростанций составит 35,54 МВт", – сказал вице-мэр Валдас Бенкунскас.
Частные многоквартирные дома уже сейчас устанавливают солнечные электростанции, а в новых правилах модернизации домов есть пункт об установке солнечных электростанций на крышах или на стенах. В ближайшее время в Вильнюсе модернизируют 53 многоквартирных дома. Всего на них или на одной из стен фасада установят солнечные электростанции мощностью 608,5 кВт.
"ЗАО "Вильняус Ванденис" уже сейчас производит газ из ила, а этот газ использует для производства электроэнергии, использует солнечные электростанции", – сказал вице-мэр.
Во всей Европе говорят, что грядущая зима будет тяжелой, однако вильнюсский муниципалитет старается найти решения, которые помогут жителям.
В целях экономии лишь в некоторых местах города будут отключать освещение.
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