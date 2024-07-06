Via Lietuva: временно закрывается движение по Саргенскому виадуку в Каунасе

Сообщается, что движение по виадуку будет запрещено до 21 июля.

Для большего удобства водителей у виадука на время ремонта при движении по объездной дороге, за Саргенским перекрестком при слиянии транспортных потоков на въезде на трассу Каунас–Мариямполе – Сувалки будет упразднено существующее сужение полос движения.

Via Lietuva напоминает, что работы на Саргенском виадуке после перерыва возобновились в мае этого года. После завершения важнейших ремонтных работ на балках и несущих колоннах объект будет реконструирован в два этапа: сначала движение транспорта по трассе Каунас–Мариямполе–Сувалки будет перенаправлено на левую сторону эстакады, а работы будут вестись на правой стороне.