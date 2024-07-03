Ветеринарная служба о еде для участников Праздника песни: грубых нарушений не установлено

„Во время мероприятий за ситуацией следят больше 30 инспекторов службы. На сегодняшний день мы фиксируем ответственное соблюдение безопасности и гигиены“, – сказала представитель службы Вайда Барковскене.
По данным службы, инспекторы ежедневно наблюдают за 8 местами выдачи еды и проводит проверки в местах производства пищи. Отмечается, что проверки проводят и в 55 школах, где живут участники и получают питание.
Служба отмечает, что особое внимание уделяют качеству продуктов, срокам годности, технологическим процессам, гигиене, условиям хранения продуктов и блюд при транспортировке и раздаче.
Служба призывает участников праздника ответственно соблюдать график раздачи блюд, съедать их сразу же, не оставляя на потом, поскольку на дворе стоит лето, пища может быстро испортиться.
Напомним, что юбилейный Праздник песни „Чтобы пуща зеленела“ проходит с 29 июня по 6 июля. В мероприятии участвуют 35 000 человек и 1500 коллективов.