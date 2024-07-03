Ветеринарная служба о еде для участников Праздника песни: грубых нарушений не установлено

„Во время мероприятий за ситуацией следят больше 30 инспекторов службы. На сегодняшний день мы фиксируем ответственное соблюдение безопасности и гигиены“, – сказала представитель службы Вайда Барковскене.

По данным службы, инспекторы ежедневно наблюдают за 8 местами выдачи еды и проводит проверки в местах производства пищи. Отмечается, что проверки проводят и в 55 школах, где живут участники и получают питание.

Служба отмечает, что особое внимание уделяют качеству продуктов, срокам годности, технологическим процессам, гигиене, условиям хранения продуктов и блюд при транспортировке и раздаче.