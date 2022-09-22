"Пока не видно, чтобы кто-то бежал в Литву, они бегут к границам с другими государствами, куда российских граждан впускают свободнее или без виз – в Турцию, Грузию. Там видны очереди, желание покинуть Россию", – сказал Анушаускас.
Он заметил, что попасть в Литву россиянам будет непросто.
"В данном случае руководствовались бы международным правом. Как известно, каждый человек, который приходит с визой или без нее, может попросить политического убежища, но для этого повестки в армию недостаточно. Как основание должно быть что-то другое - политическое убежище предоставляют тем, кого преследуют за убеждения, по другим причинам", – заметил глава МО.
"Если будут факты преследования, тогда, видимо, наши службы рассмотрят", – продолжил он.
По словам Анушаускаса, сейчас протестующие в России протестуют не только против мобилизации, но и против обмана властей, которые показывали, что война их не коснется.
"В первую очередь протестуют против обмана, потом уже, и говорят об этом открыто, что дети депутатов, Путина на фронт точно не попадут. (...) Пока, я бы сказал, что это не протест против агрессии", – прибавил он.
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