Весть вернувшихся в Литву эмигрантов: здесь все изменилось

На данный момент свое будущее с Литвой связывают 55% эмигрантов, это на 15% больше, чем три года назад. Интересно, что чаще всего о возвращении думают те, кто живет за границей больше 10 лет.
Кристина Пуоджюнене жила за границей 5 лет. Она окончила социальную педагогику в Литве и в кризис не нашла здесь работу. Со своим будущим мужем она уехала в Ирландию, где уже несколько лет жила ее мама. Пять лет Кристина проработала на фабрике по производству салатов, а ее муж Томас работал фасовщиком и охранником.
"Мы вернулись в Литву больше по инициативе мужа. Он сказал, что если останется в Ирландии и будет выполнять такую работу, то деградирует, как специалист", – сказала Кристина.
Молодая семья вернулась в Мариямполе несколько лет назад. Сейчас они связывают свое будущее только с Литвой. Сначала Кристина работала только на полставки, потому что в семье было двое маленьких детей.
В этом году она устроилась в Службу занятости в Мариямполе. Полгода работы с клиентами ей понравились, она видела смысл в своей работе, помогала людям. Но это было временное место работы. Недавно она выиграла конкурс на место в Департаменте миграции Мариямполе и перешла на стабильную работу. Ее муж Томас работает инженером.
Молодая семья параллельно открыла свое дело, по выходным сдает в аренду автобус для свадеб, девичников, мальчишников и других мероприятий. До этого семья сдавала в аренду батуты, но это отнимало много времени, поэтому от этой деятельность молодая семья решила отказаться.
"Я подсчитала финансы, нам невыгодно уезжать в другую страну. Не хватает только мамы, сестры, которые все еще живут за границей", - сказала Кристина.
На вопрос, что она может сказать эмигрантам, которые думают о возвращении, Кристина ответила: "Не бойтесь рисковать. У нас через 5 лет не было тяжелой адаптации. Многие считают, что в Литве все недружелюбные, злые, но я этого не заметила, люди изменились".
История Дмитрия Лищенко другая. В 11 лет он с родителями уехал в Испанию. Потом вернулся учиться в Висагинас,работал в сфере закупок услуг строительства. Затем снова - Испания, Ирландия. Когда он много времени провел в других странах, появилось желание вернуться в Висагинас, где, по его мнению, больше возможностей.
Сначала он участвовал в разных программах Открытого молодежного пространства. Хотел заняться своим бизнесом. В 2019 г. он начал предлагать разные развлечения.
"Я долго думал, что могу сделать в Висагинасе. В Службе занятости получил финансовую помощь – создал рабочее место диджея, ведущего мероприятий, но это совпало с карантином", – рассказал Дмитрий, который говорит на 4 языках.
Во время пандемии пришлось нелегко, но было требование три года сохранять рабочее место.
За эти годы бизнес расширился – не только в клубе Naktinė atmosfera, но и с женой развивались проекты, например, Vaikų atmosfera. В сезон мероприятия проходят у озера.
"В выходные мы работаем не только в клубе, но и на пляже, у нас есть катамараны. Расширяемся, будем покупать помещение для клуба. Местных жителей такие развлечения не привлекают. Все делаем для туристов", – сказал предприниматель (в его бизнесе сейчас заняты 10 человек).
Опрос эмигрантов показал, что живущие за границей соотечественники ценят не только хорошую зарплату (61,7%), но и наличие рядом семьи, друзей, близких (53,4%), возможность заниматься любимой деятельностью (30,1%), культурные и политические перемены в обществе (25,6%).