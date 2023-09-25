Весть вернувшихся в Литву эмигрантов: здесь все изменилось

На данный момент свое будущее с Литвой связывают 55% эмигрантов, это на 15% больше, чем три года назад. Интересно, что чаще всего о возвращении думают те, кто живет за границей больше 10 лет.

Кристина Пуоджюнене жила за границей 5 лет. Она окончила социальную педагогику в Литве и в кризис не нашла здесь работу. Со своим будущим мужем она уехала в Ирландию, где уже несколько лет жила ее мама. Пять лет Кристина проработала на фабрике по производству салатов, а ее муж Томас работал фасовщиком и охранником.

"Мы вернулись в Литву больше по инициативе мужа. Он сказал, что если останется в Ирландии и будет выполнять такую работу, то деградирует, как специалист", – сказала Кристина.

Молодая семья вернулась в Мариямполе несколько лет назад. Сейчас они связывают свое будущее только с Литвой. Сначала Кристина работала только на полставки, потому что в семье было двое маленьких детей.