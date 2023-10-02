Весть учителя Вероники коллегам: электричество и воду вам никто не отключит

Своим мнением она поделилась в социальной сети.

"F*****G, но иначе я не могу начать. Не сердитесь.

Утро. Я спешу в школу, в коридоре меня останавливает коллега. Она спрашивает, собираюсь ли я бастовать. Отвечаю, да. Она тоже намерена бастовать. Мы начинаем разговор.

Вероника, но я не понимаю, почему не все учителя бастуют? Им все нравится? Или им нравится неуважение к себе? Вопросов много, но одного единственного ответа, видимо, нет.

Но мы понимаем, что без учителей не будет врачей, политиков, полицейских и т.д. Учителя - основа всех остальных профессий! И это правда.

А сейчас обращаюсь ко всем учителям Литвы!

Учителя, знаете ли вы, что в ваших руках будущее системы образования в Литве! Если все (все до единого) начали бы забастовку, то через 5 рабочих дней лед тронулся бы! ПОСКОЛЬКУ:

1. Это была бы самая большая забастовка в Литве;

2. Власти поняли бы, что детей некому учить;

3. Без учителей рухнет вся система.

Продолжать или довольно?