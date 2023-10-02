Весть учителя Вероники коллегам: электричество и воду вам никто не отключит

Своим мнением она поделилась в социальной сети.
"F*****G, но иначе я не могу начать. Не сердитесь.
Утро. Я спешу в школу, в коридоре меня останавливает коллега. Она спрашивает, собираюсь ли я бастовать. Отвечаю, да. Она тоже намерена бастовать. Мы начинаем разговор.
Вероника, но я не понимаю, почему не все учителя бастуют? Им все нравится? Или им нравится неуважение к себе? Вопросов много, но одного единственного ответа, видимо, нет.
Но мы понимаем, что без учителей не будет врачей, политиков, полицейских и т.д. Учителя - основа всех остальных профессий! И это правда.
А сейчас обращаюсь ко всем учителям Литвы!
Учителя, знаете ли вы, что в ваших руках будущее системы образования в Литве! Если все (все до единого) начали бы забастовку, то через 5 рабочих дней лед тронулся бы! ПОСКОЛЬКУ:
1. Это была бы самая большая забастовка в Литве;
2. Власти поняли бы, что детей некому учить;
3. Без учителей рухнет вся система.
Продолжать или довольно?
Из-за этих 5 рабочих дней вы не будете голодать. Электричество и воду вам не отключат. А после вы получите все социальные гарантии. Сможете выжить, заплатить за все услуги.
Но в эти 5 дней в государстве произойдет хаос, с которым власти должны будут справиться здесь и сейчас.
ОБЪЕДИНИМСЯ хотя бы один раз!
P.S. Мы можем! Я верю!
СПАСИБО МОИМ УЧЕНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ ЗА ПОДДЕРЖКУ!", – писала Вероника.
Напомним, что забастовка учителей в Литве началась 29 сентября. Учителя требуют повышения зарплат и сокращения числа учеников в классах.