Весны придется подождать: в ближайшие дни не будет ни солнца, ни тепла

Будет облачно, больше прояснений ожидается только на востоке страны. На большей части территории Литвы ожидаются осадки, в основном кратковременный дождь на востоке и более обильные осадки на западе страны. Днем будет 7-12 градусов тепла. Теплее будет на востоке.

В ночь на пятницу погоду обусловит зона низкого атмосферного давления, поэтому ожидаются осадки. Небольшие осадки прогнозируют во многих районах, чаще дожди будут идти на юго-западе, местами возможен мокрый снег. Ночью будет 0-4 градуса тепла, на северо-западе ожидается 0-4 градуса мороза. На поверхности почвы заморозков избежать не удастся на большей части территории Литвы, будет 1-6 градусов мороза.