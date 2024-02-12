Весной жителям обещают более дешевый газ — подсчитали, насколько уменьшится счет

Прогнозируется, что цены снизятся в среднем на одну пятую
"Видя, что цены можно снизить уже сейчас, не дожидаясь 1 июля, мы инициировали переговоры с Государственным советом по регулированию энергетики (ГСРЭ) и с Ignitis. Параллельно мы подготовили необходимое законодательство. Пока мы договорились, что цена может снизиться как минимум на 20 процентов от текущей цены. Реализовать это можно будет уже в апреле", - сообщил в социальной сети министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) заявляет, что, по предварительным расчетам, тариф для всех групп пользователей может снизиться примерно на 22 цента за кубометр (около 17-27%).
"Это, к примеру, для второй группы потребителей, использующих газ для отопления счета могут снизиться примерно на 10 евро в месяц", - комментирует ГСРЭ для Delfi.
Текущие тарифы на природный газ для населения:
ГСРЭ обратился в компанию Ignitis с просьбой дифференцировать тариф на газ на две части - до 1 апреля и с 1 апреля.
"Мы надеемся получить решение и до конца февраля планируем утвердить тарифы для бытовых потребителей, которые могут вступить в силу с 1 апреля", - сообщает регулятор.
Компания-поставщик Ignitis сообщила Delfi, что в настоящее время проводит расчеты и представит их в ГСРЭ.
"Мы предложили регулятору и министерству инициативу по снижению цены на природный газ для бытовых потребителей раньше обычного пересмотра тарифов. То есть мы предлагаем утвердить пересмотренные цены в апреле, не дожидаясь июля", — комментирует руководитель проектов по связям с общественностью компании Ignitis Лаура Беганскене.
"Если удастся пересмотреть тарифы раньше обычного, цена на газ для бытовых потребителей всех групп с 1 апреля может снизиться примерно на 20 центов за кубометр", - говорит она. С января этого года газ подешевел для первой группы потребителей (тех, кто использует газ для приготовления пищи) на 7 центов за кубометр, для второй группы (тех, кто отапливает свои дома) – на 4 цента, для жителей, которые потребляют больше всего - также на 4 цента.
Эксперт напоминает об осени
Когда вступят в силу новые цены на газ, отопительный сезон в Литве, вероятно, уже закончится. На вопрос, не лучше ли пересматривать тарифы на газ каждый квартал, президент Литовской ассоциации поставщиков тепла Валдас Лукошявичюс считает, что этого делать не следует, поскольку в регулируемой цене важна стабильность.
"Снизить цену на газ очень легко, но когда осенью и зимой он начинает дорожать и приходится снова повышать цену, тогда возникает большое недовольство в связи с ее повышением", - комментирует В. Лукошявичюс Delfi.
Обычно, по его словам, большинство государств стараются поддерживать регулируемые цены стабильными, меняя их один или, самое большее, два раза в год.
"Это просто популистское решение в ответ на настроения людей. Но осенью придется снова повышать цену, будет возмущение, может быть, будет другое правительство, тогда они проглотят эту "пилюлю". Плохо, когда регулируемые цены часто меняются", - говорит президент Ассоциации.
По его словам, часть пользователей начинает адаптироваться к такому непостоянству. "И тогда люди пытаются всячески манипулировать - использовать, не использовать, передать для расчета в следующий квартал. Счета разбалансированы, происходят всякие махинации - это нехорошо, но я понимаю желание угодить", - говорит В. Лукошявичюс.