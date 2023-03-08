Весной и не пахнет: по ночам прогнозируют сильные морозы

Местами прогнозируют метель. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер. Днем будет от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, теплее будет на юге страны.
В четверг циклон уйдет, поэтому особых осадков не ожидается, разве что небольшой снег. Местами будет скользко. Будет дуть северо-западный, западный ветер. Ночью 2-7, местами до 8-11 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В пятницу днем в большинстве районов будет идти снег. Будет дуть сильный ветер. Ночью 4-9, местами до 10-15 градусов мороза, днем около 0 градусов.
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