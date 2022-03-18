Осадков не ожидается. Днем будет 4-9 градусов тепла. На востоке будет всего 4-6 градусов, а на юго-западе 7-9 градусов тепла.

В субботу к Литве придет малоактивный атмосферный фронт. Ночью на западе немного увеличится облачность. Особых осадков не ожидается, но в Жемайтии может пройти небольшой мокрый снег. Будет 0-5, на востоке 6-7 градусов мороза.

В субботу днем ожидается переменная облачность. Особых осадков не ожидается, разве что небольшой мокрый снег или дождь возможен на западе страны. На юго-востоке погода будет ясной. Днем воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

В воскресенье усилится антициклон. Снова станет ясно. Осадков не ожидается. Ночью будет 0-5 градусов мороза, а днем 7-12 градусов тепла.