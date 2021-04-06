Весна в Вильнюсе: зацвели десятки тысяч крокусов

На сайте муниципалитета сообщается, что перед Пасхой на поляне у Белого моста появились белые и желтые крокусы.
"Еще около 10 000 крокусов и несколько тысяч нарциссов зацвели в сквере им. Й.Яблонскиса у здания муниципалитета", – сказано на странице самоуправления в фейсбуке.
Городские власти сообщают, что крокусы и нарциссы скоро зацветут на круговом перекрестке на ул. Гележинё Вилко, на ул. А.Гоштаутаса зацветут нарциссы, эти же цветы порадуют и на клумбах и фонтана рядом с Театром оперы и балета.
"На Кафедральной площади посажены синие пролески и фиолетовые крокусы. И конечно же - готовятся к цветению сакуры!" - сообщается в пресс-релизе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр: в ближайшие 7–10 дней вся Литва может оказаться в "черной зоне" (16)
Динамика новых случаев заболевания и положительных...
"Попутчики": переехать из Ульяновска в Литву и найти свое место в Паневежисе (116)
В современном мире все более широкий размах...
Министр: ограничения мобильности между самоуправлениями продлены не будут (11)
Ограничения на передвижения между самоуправлениями не...
Аналитик о ситуации в Литве: придется выбирать из двух зол (15)
Член совета независимых экспертов, которые...
Глава Минздрава: правительство будет принимать решения относительно послаблений в сфере торговли, досуга (2)
На этой и на следующей неделе правительство Литвы...