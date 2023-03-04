Весна в Литву не спешит: в выходные будет преобладать зимняя погода

Во многих местах, в основном в северных районах страны, выпадут осадки, снег. Будет дуть сильный северо-западный, западный ветер, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Местами пойдет снег, возможна метель. Температура воздуха будет колебаться от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В воскресенье мы также будем находиться под влиянием циклона. По всей стране как и днем, так и ночью, с перерывами будет идти снег. В некоторых местах пройдет дождь. Будет дуть сильный юго-западный, западный ветер, северо-западный на взморье, 8-13 м/с, ночью местами порывы достигнут 15-17 м/с. Температура воздуха будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла ночью и от 2 до 3 градусов тепла днем.

В понедельник во многих районах выпадет еще одна снежинка. Ветер будет дуть с юго-запада, запада, с побережья северо-западный, ночью 4-9 м/с, днем ​​7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет от 2 до 7 градусов мороза, днем ​​от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.