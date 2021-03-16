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Поток западного воздуха, который нес в Литву осадки, иссяк. Сейчас осадков будет меньше. Однако весна в Литву не спешит.
Весна в Литву не спешит: осадков будет меньше, но потепления пока не прогнозируют
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник днем будет облачно с небольшими прояснениями, больше солнца прогнозируют на востоке страны. Местами еще пройдет небольшой дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Днем воздух прогреется от 4 до 9 градусов тепла. Теплее всего будет на юге и на юго-востоке страны.

В среду облачность увеличится. Местами, в основном на востоке, возможны небольшие осадки, ночью будет идти снег, днем мокрый снег. Ночью местами прогнозируют туман, гололед. Ночью будет 0-4 градуса мороза, днем 3-6 градусов тепла.

В четверг с севера придет холодный воздух. Местами пройдут кратковременные дожди. Ночью будет 3-5 градусов мороза, днем будет всего 1-3 градуса тепла.

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