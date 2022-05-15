Весна в Литве теплом не балует, с каждым днем будет становиться все прохладнее

Будет дуть холодный и сильный ветер, порывы ветра будут достигать 15–17 м/с. Воздух прогреется до 14–19 градусов, теплее будет на юге и юго-западе, прохладнее – на севере страны и у моря.
В ночь на понедельник облака рассеются, небо станет ясным, осадков не ожидается. Ветер успокоится. Ночью будет 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки до 0-3 градусов мороза.
В понедельник днем облачность увеличится, на севере ожидаются небольшие дожди. Снова усилится ветер, порывы будут достигать 15 м/с. Днем будет 13–18 градусов тепла.
Во вторник станет еще холоднее, поэтому заморозки ночью возможны уже в большинстве районов, днем будет всего 11–16 градусов.Местами днем пройдут небольшие дожди.
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