aA
В воскресенье погоду в Литве обусловит юго-восточная, теплая часть циклона. Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах время от времени будут идти дожди. Обильные осадки пройдут на востоке, в основном после обеда. Днем будет от 6–8 градусов тепла на западе до 9–11 градусов на востоке страны. В Вильнюсе небольшие дожди, 10 градусов тепла.
Krokų jūra Kęstučio Obelevičiaus nuotr.
Krokų jūra Kęstučio Obelevičiaus nuotr.

В понедельник Литва останется в зоне действия этого циклона – в его юго-западной части. Ночью местами, днем во многих районах пройдут осадки - небольшой дождь. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, теплее будет на юге страны. Днем будет всего 3–8 градусов тепла.

Во вторник в Литву придет новый – южный циклон. Во многих районах ожидаются осадки, на этот раз - снег. Местами ночью выпадет много снега. Усилится ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Местами гололед. Днем также будет холодно: чуть выше нуля, а местами будет ниже 0.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Прогноз: если принять необходимые решения, в 2050 году в Литве может быть 3 млн. жителей

По данным Литовского центра социальных исследований, в...

Литовцы не спешат отказываться от подорожавшего в кафе кофе

Чашка кофе в кафе стоит несколько евро. Любители кофе...

Россияне и белорусы привозят в Литву гривны: как вернуть их украинцам?

В последнее время граждане России и Беларуси все чаще...

Перед уплатой налогов – лавина просьб и проверок: ситуацию называют странной

Каждый раз, когда надо декларировать доходы и платить...

Литва перешла на летнее время: а вы перевели стрелки часов?

В ночь на воскресенье, в 3 ч., Литва перевела стрелки...