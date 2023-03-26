В понедельник Литва останется в зоне действия этого циклона – в его юго-западной части. Ночью местами, днем во многих районах пройдут осадки - небольшой дождь. Ночью будет от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, теплее будет на юге страны. Днем будет всего 3–8 градусов тепла.
Во вторник в Литву придет новый – южный циклон. Во многих районах ожидаются осадки, на этот раз - снег. Местами ночью выпадет много снега. Усилится ветер. Ночью будет 0–5 градусов тепла. Местами гололед. Днем также будет холодно: чуть выше нуля, а местами будет ниже 0.
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