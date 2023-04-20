Весна покажет свои контрасты: днем будет тепло, а по ночам ожидаются заморозки

Днем будет ясно. Без осадков. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Воздух прогреется до 14–16 градусов тепла на северо-востоке страны и до 17–19 на юго-западе. В Вильнюсе будет около 16 градусов тепла.

В пятницу погода в Литве почти не изменится. Ни ночью, ни днем осадков не ожидается. Днем будет дуть северо-западный вечер. Ночью ожидается 1–6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до 0–4 градусов мороза, днем воздух прогреется до 12–17 градусов, у моря из-за ветра будет прохладнее - 9–11 градусов тепла.

В субботу увеличится облачность, однако особых осадков не ожидается. Будет дуть легкий западный ветер. Ночь будет прохладной: всего 1-2 градуса тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки до 0–5 градусов. Днем 13–18, у моря 10–12 градусов тепла.