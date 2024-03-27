Весна покажет себя во всей красе: местами воздух прогреется до 17 градусов

Ожидается переменная облачность, часто будет выглядывать солнце. Особых осадков не ожидается. Будет дуть сильный ветер, местами порывы усилятся до 15-17 м/с. Несмотря на сильный ветер температура будет быстро подниматься и достигнет 9-12, а на юге 13-14 градусов тепла.

В четверг ночью будет без осадков. Ожидается переменная облачность. Ночью также будет дуть сильный юго-восточный ветер, однако опасных порывов уже не будет. Ночью будет 2-7 градусов тепла.

В четверг днем облачность понемногу увеличится. На большей части территории страны без осадков, но к вечеру на юго-западе пойдет дождь. Днем воздух прогреется до 12-17 градусов тепла. Теплее всего будет на юго-западе страны.