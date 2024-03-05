Весна борется с зимой: солнечные лучи и снег

На севере страны ожидается небольшая облачность, в других районах облаков будет больше. Местами, в основном на юго-западе, прогнозируют небольшие осадки. Местами будет идти дождь, кое-где - мокрый снег. Будет дуть холодный северный или северо-восточный ветер, скорость ветра составит 15–17 м/с. Днем будет 4–9 градусов тепла.

В среду ночью погоду обусловит антициклон. Небо будет ясным. Осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер средней скорости. Ночью будет 0–5 градусов мороза.

В среду днем будет солнечно и без осадков. Во второй половине дня ветер начнет успокаиваться. Днем солнечные лучи прогреют воздух до 4–9 градусов тепла.