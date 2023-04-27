Весенняя погода закончилась, заморозки по ночам будут все сильнее

Днем ожидается переменная облачность. Осадков будет немного. Небольшие дожди возможны только местами, в основном на западе страны. Несмотря на то, что изредка будет выглядывать солнце, температура составит всего 9-12, местами до 13, градусов, а на море и в Жемайтии будет всего 8 градусов тепла.

В пятницу ночью юго-западный, западный ветер принесет в некоторые районы небольшие дожди. Ночь будет холодной - 0-5 градусов тепла, местами на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1-6 градусов мороза. Днем облачность увеличится, дожди пройдут почти повсюду. Будет всего 8-13 градусов тепла.

В субботу особых осадков не ожидается, но заморозки ночью будут еще сильнее - 1-6 градусов, лишь местами будет чуть выше нуля. Днем воздух прогреется до 10-15 градусов тепла.