Весенняя погода снова уходит: поднимется ветер, ожидаются грозы

Местами скорость ветра достигнет 15–17 м/с. Воздух прогреется до 10–15, на юге до 17 градусов тепла, только на северо-западе будет 7–9 градусов.

В субботу циклон удалится, поэтому Литва ненадолго попадет в холодную зону высокого давления. Облака рассеются, будет суше, расчистится небо. Ночь будет ясной и холодной: На западе страны ожидается 0–3 градуса мороз. На востоке вечером во многих районах пройдут дожди, будет облачно, поэтому температура ожидается выше нуля. Утром местами туман.

В субботу день будет солнечным и без осадков. Утром будет дуть западный ветер, днем юго-западный, а к вечеру - южный. Особого тепла не ожидается: воздух прогреется всего до 9–14 градусов, прохладнее будет у моря.

В ночь на воскресенье ситуация почти не изменится, будет малооблачно, без осадков. Ветер будет слабым. Местами туман. Ночью от 1 градуса мороза на севере до 4 градусов тепла на юге страны.

В воскресенье днем погода изменится, придет новый циклон. В первой половине дня вероятность осадков невелика, только увеличится облачность. После обеда на юге пойдут дожди. До вечера зона осадков достигнет и центральных районов, дождь станет интенсивнее. Усилится ветер. Днем будет 11–16 градусов тепла, теплее будет на севере, куда облака придут позже.

В понедельник над Литвой пройдет южный циклон, который принесет осадки. Ночью местами будут идти сильные дожди с грозами. Будет дуть сильный, порывистый ветер. Ночью будет 2–7, а днем 7–12 градусов тепла.

Во вторник погода улучшится, а в среду придет новый циклон - атлантический.