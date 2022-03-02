Ясной погода будет в Мариямпольском, Таурагском, Каунасском, Шяуляйском и Паневежском округах. Даже после того как появятся облака, вероятность осадков там невелика. Будет 2-7 градусов тепла. Теплее будет там, где будет больше солнца.

В ночь на четверг небо заволокут облака, прояснений будет немного. Местами ожидаются кратковременные небольшие осадки, снег или морось. Местами прогнозируют туман, гололед. Ночью будет 0-5 градусов мороза.

В четверг днем ожидается высокая облачность, солнце будет появляться лишь изредка. Особых осадков не ожидается. Будет дуть северо-западный, северный ветер. Днем будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах, днем местами сохранятся кратковременные осадки, в основном снег. Будет дуть северный ветер. Ночью 0-5 градусов мороза, днем всего 0-4 градуса тепла.