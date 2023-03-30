Весенний сюрприз: на части территории Литвы выпал снег

Похоже, больше всего снега выпало в Паневежском, Биржайском и Купишкском районах.

Читатель Раса поделилась видео, которое было сделано 30 марта рано утром - за окном метель, как в декабре.

Белым-дело в Паневежском районе, Купишкисе, Шедуве, Пакруоисе, Мажейкяе, Радвилишкском районе, Йонишкисе и других городах.

Однако, похоже, что снег выпал ненадолго. Литовская гидрометеорологическая служба сообщает, что в ночь на пятницу над Литвой пройдут облака атмосферного фронта. Будет пасмурно, по всей стране будет идти дождь, местами сильный. Будет 1-6 градусов тепла.

В пятницу днем также будет облачно, прояснения возможны лишь местами на юге страны. Во многих районах время от времени будет идти дождь. Днем будет 6–11 градусов тепла.

В субботу ночью местами, а днем во многих районах ожидаются осадки, в основном дождь. Днем усилится северный ветер. Ночью будет 0–5, днем 5–10 градусов тепла.