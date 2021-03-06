Весенней погоды в Литве придется подождать, тепло придет нескоро

Станкунавичюс сказал, что в ближайшие дни в Литве похолодает, поднимется сильный северо-западный ветер.

В субботу днем почти повсюду будет выше 0°C, у моря до +2 – +4°C. Циклон уйдет на восток и юго-восток, за ним в Литву снова придет холодный арктический воздух.

"В понедельник, над Скандинавией усилится антициклон, повысится давление, ветер ослабеет, ночью похолодает. Во вторник и в среду ночью будет -8 – -12°C, а днем не больше 0°C", - сказал синоптик.

"В ночь на субботу будет холодно, а завтра усилится ветер. На взморье разыграется буря, вторую бурю прогнозируют в четверг на следующей неделе.

Этот циклон вытеснит из Литвы холодный и сухой воздух и принесет осадки и небольшое потепление - до +4 – +8°C", - сказал Станкунавичюс.