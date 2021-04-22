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В четверг ожидается сильный северо-западный, западный ветер. Над страной пройдет холодный атмосферный фронт.
Pavasaris
Pavasaris
© DELFI / Orestas Gurevičius

Во многих районах пройдут дожди. Местами возможны грозы. Порывы ветра местами достигнут 15–19 м/с. Днем будет от 5 градусов тепла в Жемайтии до 10 в центральной и южной части Литвы.

В пятницу ночью по-прежнему ожидаются дожди, меньше осадков будет только на юге страны. Будет дуть юго-западный, западный ветер, у моря порывы ветра составят 18 м/с. Ночью от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В пятницу днем время от времени возможны осадки. По-прежнему будет дуть сильный ветер, местами порывы ветра до 15–17 м/с. После обеда температура уже будет меньше 10 градусов - 4–9 градусов тепла.

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