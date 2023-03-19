Весеннее тепло никуда не денется: кое-где температура поднимется до 13 градусов тепла

В ночь на понедельник облака атмосферного фронта отступят, поэтому небо снова станет ясным. Значительных осадков не ожидается. Юго-восточный, южный ветер останется слабым. Ночью температура останется положительной и будет колебаться в пределах 0-5 градусов тепла.
Еще один атмосферный фронт подойдет с запада в понедельник. Атмосферный фронт принесет не только дожди, но и еще больше тепла - на большей части страны воздух прогреется до 9-14 градусов, только на взморье будет на несколько градусов прохладнее.
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