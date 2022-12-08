aA
Лицензия Латвии давала право каналу распространять свой контент в странах Евросоюза, США и других странах.
Вещание российского "Дождя" прекратят во всех странах Балтии
© Facebook

Вслед за Литвой лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" отозвана Эстонией и Латвией.

Решение принято регуляторами стран, о чем пишет Postimees.
В Эстонии "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.

"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

УНИАН
Статьи по теме:

Основательница "Дождя" эмоционально рассказала об ошибках телеканала. МИД РФ ответил на это 23 хэштегами (в том числе матерными)

Основательница и генеральный директор телеканала "...

Правозащитные организации ЕС выступили в поддержку "Дождя"

Правозащитники называют решение Риги об отзыве...

Латвийская ассоциация журналистов: "Дождь" получил слишком жесткое наказание

Решение национального совета по электронным СМИ (NEPLP)...

TOP новостей

Поезд в Польшу пользуется большой популярностью, на некоторые дни билеты уже раскуплены

С 11 декабря из Вильнюса на поезде можно будет поехать в...

Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?

5 декабря во время очередного массированного обстрела...

Сейм одобрил продление чрезвычайного положения

В четверг Сейму был представлен проект чрезвычайного...

После карантина вернулся грипп: болеют дети, в больницах очереди

Забытый во время пандемии грипп вернулся в Литву с...

Возмущение вызывает и стоимость аренды домиков на Вильнюсской рождественской ярмарке: откуда такие цены?

Самая дорогая рождественская елка в истории Вильнюса...