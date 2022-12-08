Вещание российского "Дождя" прекратят во всех странах Балтии

Вслед за Литвой лицензия на вещание российского телеканала "Дождь" отозвана Эстонией и Латвией.
Решение принято регуляторами стран, о чем пишет Postimees.
В Эстонии "Дождь" транслировали Telia, Elisa и Home 3, однако у двух из этих телеоператоров канал входил в расширенный пакет каналов.
"Среди телевизионных пакетов компании Elisa "Дождь" является каналом по выбору, поэтому приостановка работы этого телеканала затронет небольшую часть клиентской базы", - рассказал менеджер по связям со СМИ Elisa Таави Тедер.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Поезд в Польшу пользуется большой популярностью, на некоторые дни билеты уже раскуплены
С 11 декабря из Вильнюса на поезде можно будет поехать в...
Эфир Delfi: как спасти Молдову от рук Кремля, когда закончится забастовка в Вильнюсе?
5 декабря во время очередного массированного обстрела...
Сейм одобрил продление чрезвычайного положения
В четверг Сейму был представлен проект чрезвычайного...
После карантина вернулся грипп: болеют дети, в больницах очереди
Забытый во время пандемии грипп вернулся в Литву с...
Возмущение вызывает и стоимость аренды домиков на Вильнюсской рождественской ярмарке: откуда такие цены?
Самая дорогая рождественская елка в истории Вильнюса...