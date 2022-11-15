Как сообщили в армии, вертолет "Ми-8" был задействован по просьбе Национального центра трансплантологии.
После 14 часов вертолет с командой медиков доставил донорский орган в Вильнюсский аэропорт, откуда его передали медикам Клиники Сантарос.
Доставка донорских органов является одной из задач литовской армии в мирное время.
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