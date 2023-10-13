"Вертолет" Гитиса Иванаускаса вызвал бурную реакцию: такое отношение к животному недопустимо

 
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Gyčio Ivanausko vaizdo įrašo stopkadrai
Gyčio Ivanausko vaizdo įrašo stopkadrai
ФОТО: Stopkadras
В четверг вечером в социальных сетях появилось видео актера Гитиса Иванаускаса, на котором он демонстрировал "цирковой трюк" – кружил на поводке собаку. У пользователей это вызвало волну возмущения.

"Добрый вечер, привет всем собравшимся. Сегодня в программе цирковой номер "вертолет", – начинается видео, на котором собачку в розовой куртке актер поднимает в воздух и крутит вокруг себя.

К видео прилагается комментарий, что "собачка в упряжке, поэтому не надо скандалить", но это не помогло, скандал начался.

Реакция была не такой, на какую рассчитывал актер – поднялась волна возмущения, люди не могли понять, как можно так обращаться с животным. Критики не пожалели журналисты Рита Милюте и Андрюс Тапинас, основатель ПУ Šuniukų fėja Скайсте Свидрайте и др.

"Может вы знаете, сколько свободного места должно быть в черепной коробке, чтобы нехватку внимания человек восполнял таким поведением с животным?", – писала Милюте.

"Это очень плохо. Делать цирк с животным, вгоняя его в стресс - такое нельзя делать. Собака ясно показывает свои эмоции после "полета" – хвост поджат, тело дрожит", – писала журналистка Скайва Ясявичюте.

"Народ должен знать своих героев", – писала под видео Свидрайте.

Под видео появились тысячи комментариев, люди возмущались поведением актера.

В пятницу утром Иванаускас признал, что не ожидал такой реакции и поделился извинениями, писал, что ничего плохого не хотел сделать, а собаку кружил, как такое делают с детьми, держа за подмышки. О уверяет, что собака здорова и всем довольна.

"Надо просто отличать шутку от насилия и неподобающего отношения к животным. Еще раз приношу искренние извинения. Еще один момент - я время от времени жертвую приютам и призывают делать это других", – писал актер.

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