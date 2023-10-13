"Вертолет" Гитиса Иванаускаса вызвал бурную реакцию: такое отношение к животному недопустимо

"Добрый вечер, привет всем собравшимся. Сегодня в программе цирковой номер "вертолет", – начинается видео, на котором собачку в розовой куртке актер поднимает в воздух и крутит вокруг себя.

К видео прилагается комментарий, что "собачка в упряжке, поэтому не надо скандалить", но это не помогло, скандал начался.

Реакция была не такой, на какую рассчитывал актер – поднялась волна возмущения, люди не могли понять, как можно так обращаться с животным. Критики не пожалели журналисты Рита Милюте и Андрюс Тапинас, основатель ПУ Šuniukų fėja Скайсте Свидрайте и др.

"Может вы знаете, сколько свободного места должно быть в черепной коробке, чтобы нехватку внимания человек восполнял таким поведением с животным?", – писала Милюте.

"Это очень плохо. Делать цирк с животным, вгоняя его в стресс - такое нельзя делать. Собака ясно показывает свои эмоции после "полета" – хвост поджат, тело дрожит", – писала журналистка Скайва Ясявичюте.

"Народ должен знать своих героев", – писала под видео Свидрайте.