Вернувшийся из США в Литву предприниматель удивлен: это стало хитом улицы Басанавичюса

Виргилиюс и Юргита торгуют не только бельгийскими вафлями. Они видят, что отдыхающие любят новшества.

„Родоначальник вафель - Виргилиюс, он начал печь их много лет назад, потом уехал в Америку, вернулся и удивился, поняв, что людям вафли еще не наскучили. Мы предложили отдыхающим и гонконские вафли, но видим, что нужны и бельгийские, они нравятся больше“, – сказала Юргита.

Они также предложили клиентам кофе с портретами.

Можно заказать и вафлю с портретом.

„Мы сами печем вафли, делаем сладости, поэтому можем сделать поверхность вафли гладкой и нанести на нее рисунок“, – сказала женщина.