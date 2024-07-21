2024.07.21 07:03

Вернувшийся из США в Литву предприниматель удивлен: это стало хитом улицы Басанавичюса

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt
Palanga
Palanga
ФОТО: DELFI / Tomas Janonis

„Если вы не съели вафлю, значит не были в Паланге“, – жительница Паланги сказала, что слышит это от вильнюсцев и каунасцев. Правда в этом есть – ее муж уже около 30 лет продает на ул. Й.Басанавичюса бельгийские вафли, которые печет по аутентичному рецепту. А если вы хотите чего-то необычного – на вафле или пенке кофе можете получить свой портрет.

Виргилиюс и Юргита торгуют не только бельгийскими вафлями. Они видят, что отдыхающие любят новшества.

„Родоначальник вафель - Виргилиюс, он начал печь их много лет назад, потом уехал в Америку, вернулся и удивился, поняв, что людям вафли еще не наскучили. Мы предложили отдыхающим и гонконские вафли, но видим, что нужны и бельгийские, они нравятся больше“, – сказала Юргита.

Они также предложили клиентам кофе с портретами.

Palanga, kava, ledai

Можно заказать и вафлю с портретом.

„Мы сами печем вафли, делаем сладости, поэтому можем сделать поверхность вафли гладкой и нанести на нее рисунок“, – сказала женщина.

„Люди нас просили об этом, вот у нас появилось и мороженое без лактозы 4 видов. Можем добавлять к мороженому, что людям хочется – и клубнику и посыпку. Это мороженое на 50 центов дороже обычного. Тем, кто ест обычное мороженое, мы предлагаем итальянское с полосками сиропа. У нас есть сироп трех вкусов – клубника, манго и зеленое яблоко“, – рассказал Виргилиюс.

Palanga, kava, ledai

Он заметил, что цену на мороженое повышать не планируют, оно стоит от 1,50 евро, а вот кофе, по сравнению с прошлым годом, подорожал на 20 центов.

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