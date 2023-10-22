Вернувшихся из Израиля жителей Литвы удивили цены на билеты, компенсации получат не все

"Мы как простые люди хотели получить больше информации. Может, не о том, когда нас вывезут, но чтобы почувствовать уверенность, что о нас позаботятся. Этого нам не хватало. Мы связались с посольством, нам сказали: "ждите, будет ясность – сообщим", но никакой ясности не было, это беспокоило", – сказал настоятель.

"Я не специалист, чтобы назвать себестоимость полета, но, думаю, она не такая. Я не знаю даже, можно ли сказать, что воспользовались ситуацией – не знаю, не хочу оценивать, но цена высокая, когда мы узнали о рейсе, надо было внести деньги. В нашей группе 41 человек, надо было заплатить 41 000 евро, представьте, это не только неадекватная цена, но и сумма, которой не было у людей с собой в поездке", – сказал Бичкаускас.