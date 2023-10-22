Вернувшихся из Израиля жителей Литвы удивили цены на билеты, компенсации получат не все

По словам Виткаускаса, больше всего литовцев вернулись на самолете Avia solutions group.
"Около 150 человек прибыли тогда, из них – около 100 были граждане Литвы. Также "Спартан" три раза летал из Тель-Авива в Анталью и один раз оттуда в Литву. Всего вернулись 152 литовцев", – сказал он.
По словам собеседника, есть литовцы, которые обратились за обещанными компенсациями. Но эти компенсации получат не все.
"Как говорили прежде, как такового механизма компенсации нет. Есть помощь, которую обещали группам, с ними договаривались о помощи, поскольку это были люди из группы социального риска", – сказал Виткаускас.
По его словам, сейчас помощи ждут два человека, находящихся в Израиле.
"В начале недели было около 50, но они нашли возможность вернуться через другие города, коммерческие рейсы", – сказал специалист.
По словам Виткаускаса, с вернувшимися гражданами провели специальную встречу.
"Мы спрашивали у людей, что могло быть сделано лучше, быстрее, эффективнее. Мы услышали много положительных отзывов и слов благодарности", – сказал он.
"Немного беспокоила неизвестность, а поскольку группа была большая, люди передавали беспокойство друг другу, но мы паломники, мы старались молиться, петь псалмы, утешать друг друга, успокаивать", – рассказал священник Бичкаускас.
"Мы как простые люди хотели получить больше информации. Может, не о том, когда нас вывезут, но чтобы почувствовать уверенность, что о нас позаботятся. Этого нам не хватало. Мы связались с посольством, нам сказали: "ждите, будет ясность – сообщим", но никакой ясности не было, это беспокоило", – сказал настоятель.
Его также удивила цена услуги.
"Я не специалист, чтобы назвать себестоимость полета, но, думаю, она не такая. Я не знаю даже, можно ли сказать, что воспользовались ситуацией – не знаю, не хочу оценивать, но цена высокая, когда мы узнали о рейсе, надо было внести деньги. В нашей группе 41 человек, надо было заплатить 41 000 евро, представьте, это не только неадекватная цена, но и сумма, которой не было у людей с собой в поездке", – сказал Бичкаускас.