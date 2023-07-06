Вернувшаяся ненадолго из Чикаго в Литву инфлюэнсер купила в Maxima испорченные продукты и была удивлена реакцией сети

Она обратилась в администрацию магазина и была удивлена сделанным ей предложением.
"Я - фанатка Maximа, хожу в Но за последние несколько дней я купила там два испорченных товара. Я обратилась в Maximа, они предложили мне вернуть деньги на дисконтную карту Ačiū, которой у меня нет. Мне также предложили отвезти сыр назад в магазин, несмотря на то, что я купила его в другом конце города – кроме того, надо было привезти с собой чек. Этим я заниматься не стала", – рассказала Delfi Ева.
Она поделилась с порталом видео с зафиксированными испорченными товарами. Женщина купила испорченный сыр и персики.
Delfi обратился за комментарием в администрацию сети Maxima. Пресс-секретарь Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сеть всегда реагирует на жалобы покупателей.
"Обеспечение безопасности продуктов для нас - важнейший приоритет, мы постоянно следим за качеством, проверяем срок годности товаров, условия их хранения. Мы всегда проверяем товары, те, которые не отвечают требованиям качества, изымаем из продажи. Мы благодарим клиентов, которые информируют нас, если замечают некачественные товары. Это позволяет нам оперативно реагировать. Клиенты могут звонить по бесплатной линии помощи 8800 200 50, писать по эл. почте klientai@maxima.lt или обращаться в администрацию магазинов. Мы хотим заверить, что всегда в случае покупки некачественного товара и предъявлении чека или другой дополнительной информации, подтверждающей факт покупки, мы всегда возвращаем клиентам деньги", – заметила она.