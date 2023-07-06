Вернувшаяся ненадолго из Чикаго в Литву инфлюэнсер купила в Maxima испорченные продукты и была удивлена реакцией сети

Она обратилась в администрацию магазина и была удивлена сделанным ей предложением.

"Я - фанатка Maximа, хожу в Но за последние несколько дней я купила там два испорченных товара. Я обратилась в Maximа, они предложили мне вернуть деньги на дисконтную карту Ačiū, которой у меня нет. Мне также предложили отвезти сыр назад в магазин, несмотря на то, что я купила его в другом конце города – кроме того, надо было привезти с собой чек. Этим я заниматься не стала", – рассказала Delfi Ева.

Она поделилась с порталом видео с зафиксированными испорченными товарами. Женщина купила испорченный сыр и персики.

Delfi обратился за комментарием в администрацию сети Maxima. Пресс-секретарь Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что сеть всегда реагирует на жалобы покупателей.