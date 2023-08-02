Вернувшаяся на родину литовка за одну ночь лишилась всего, что у нее было

63-летняя Виргиния Бичкайте работала в Германии, на сбережения построила дом, в котором собиралась прожить остаток жизни. Но судьба распорядилась иначе – дом сгорел, спутника жизни Виргинии и горящего дома вынесли соседи. Причина пожара пока неизвестна.
Соседи в деревне Даумантай хорошие. Один сосед спас друга Виргинии, другие помогают женщине - собирают пожертвования. Одна из соседок временно приютила женщину в своем доме. И в СМИ обратилась не Виргиния, а ее соседи, получив разрешение на публикацию счета женщины.
Соседи просят добрых людей пожертвовать, сколько они могут - и евро и десять евро помогут женщине.
"Она тяжело работала, чтобы утеплить вагончик. Намеревалась провести здесь остаток жизни. Сейчас лишилась всего. Мы, жители ул. Скрузделю, соседи, собрали какое-то количество денег. Может, будут и другие желающие помочь, ей на самом деле тяжело. Жалко человека", – сказала одна соседка.
Если вы хотите помочь Виргинии Бичкайте, можете перевести деньги на ее личный счет LT 637044060008213894. В графе перевод укажите: Parama po gaisro.
Дом в деревне Даумантай загорелся 29 июля, в 22.42 ч. О пожаре сообщили соседи, сказали, что внутри может находиться человек.
Еще до приезда пожарных соседи бросились на помощь - одни звонили по номеру 112, другие спасали пожилого мужчину. Он сидел на террасе горящего дома. Его вывел оттуда сосед.
Пожарные потушили деревянную постройку, но от нее практически ничего не осталось.