Вернувшаяся на родину литовка за одну ночь лишилась всего, что у нее было

Портал Rinkos aikštė писал о пожаре в деревне Даумантай (Кедайняйский район), который произошел в минувшую субботу. В результате пожара полностью сгорел дачный домик. Хозяйка дома вернулась на родину в Кедайняй из Германии. Женщина не может без слез смотреть на то, что осталось от дома - плод ее тяжелого труда и инвестиций превратился в пепелище. Она лишилась всего, что у нее было, ютится у соседки. Помочь ей сейчас могут лишь добрые люди.