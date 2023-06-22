Вернувшаяся на родину эмигрантка удивлена: условия Regitrа абсурдны и дискриминируют людей

"Я несколько раз писала Regitra , чтобы выяснить, не являются ли мои родители и брат - семья, проживающие в Литве постоянно, гарантией моей связи с Литвой , может, этого достаточно, чтобы я могла поменять права? После нескольких запросов мне ответили, что "если мои родители и брат живут в Литве, но не нуждаются в опеке, тогда нельзя поменять права раньше указанного срока".

На сайте Regitrа сказано, что для замены удостоверения надо прописаться в Литве и со дня прописки должно пройти не меньше 185 дней.

"Законы меня поразили. Я - гражданка Литвы , у меня стаж больше 15 лет, водительское удостоверение я получила в Литве, в Литве у меня есть собственная недвижимость, семья – родители, брат, я в разводе, мой бывший муж и сын в Литве не живут, а я не могу поменять права, потому что после возвращения не прожила в Литве полгода", – возмущалась Вайда.

Эмигрантка Вайда обратилась в редакцию Delfi и рассказала, что возвращение в Литву для нее обернулось неприятным опытом из-за обычной причины – пока она не прожила в Литве полгода, она не может поменять водительское удостоверение, а без этого ей сложнее найти работу.

Это значит, что родителей и брата семьей не считают, как и "личными связями". Значит, меня дискриминируют потому, что в Литве не живет мой муж или несовершеннолетний ребенок?

На вопрос о собственной недвижимости мне ответили, что недвижимость не является доказательством связей с Литвой. Извините, инвестиции в недвижимость в Литве, налоги - это не связь с Литвой? Знаете, в некоторых странах приобретение недвижимости дает право на получение вида на жительство", – сказала Вайда.

Delfi связался с представителем Regitra Юстиной Казрагите, которая сказала, что цель Regitrа - обеспечение безопасности участников движения, отсюда и такие требования по замене документа.

Документ выдают только тем, кто живет в стране, в которой просит выдать удостоверение, не по гражданству, а по месту жительства.

По ее словам, Regitrа выдает документы тем, кто постоянно живет в Литве. Фиксация места жительства в регистре означает, что в случае необходимости человека найдут, с ним смогут связаться.