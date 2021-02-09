Он сказал, что и для него жизнь в условиях карантина - задача не из легких.

"Я должен признать, что карантин и для меня настоящий вызов. Видимо, когда все в жизни понимаешь, только утратив, учишься это ценить. Хотя я не был очень активным путешественником, но когда вообще не можешь ездить, не можешь навестить родителей, поехать, куда хочешь, не можешь встретиться с друзьями... Это вызов. Когда видишь, что дети неделями сидят в своих комнатах, это беспокоит. И самому это бьет по психике и по физическому состоянию. Я понимаю, что такое карантин", – сказал он, заметив, что весной этого не ощущал, так как интенсивно работал.

"Сейчас есть время об этом подумать. Это нелегкий период во всех отношениях", – сказал Верига.

На просьбу оценить свою работу на посту министра, он ответил так: "Есть то, что удалось сделать. (…) Я доволен тем, что удалось, мы ши вперед, я говорю не только о запретах, связанных с алкоголем, но и об общих изменениях в здоровье общества, психическом состоянии. Даже в вопросе того же здоровья людей, много было сделано".

Он оценил свою работу на 7 баллов из 10.

После выборов прежнее правительство критиковали за то, что оно не справилось со второй волной коронавируса, ввело слишком мягкие карантинные требования.

"Когда все проходит, тогда видишь, где была ошибка, уже после этого факта, только позже можешь ее заметить. Например, если бы у нас были те знания, что есть сейчас, мы бы не останавливали предоставление плановых услуг, но тогда было страшно, страшно было и врачам", – сказал Верига, заметив, что из-за этого люди запустили свои болезни.

"Это была ошибка, которую мы увидели только потом", – сказал он.

Второй ошибкой он считает тот факт, что на День поминовения усопших не было закрыто сообщение между районами и городами.

"На Пасху закрыли, а осенью - нет. (…) Помните, говорили, что не надо только кнут использовать, надо говорить с людьми, апеллировать к их сознательности. На День поминовения усопших пытались это сделать – не запретили мобильность, но просили не ездить, не встречаться. Люди послушали? Нет", – вспоминает Верига.

Он не согласен с тем, что за лето никто не подготовился ко второй волне.

"Это не так. Ведь уже во время первой были созданы новые структуры, которых прежде не было. (…) Не значит, что ничего не делали, сидели на пляже, ковыряли в носу, работали", – сказал он.

Верига заметил, что ошибкой была и ситуация с НЦОЗ.

"Со статистикой смертности вообще получилась глупость. Смерти невозможно потерять, они есть в системе" – сказал Верига.