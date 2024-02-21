Верховный суд поставил точку в деле об издевательствах над дикими животными

Коллегия ВСЛ сообщила, что отклонила жалобы осужденных и их адвокатов, констатировав, что, несмотря на то, что на видео не снята судьба пострадавших животных, но из материалов следует, что им нанесены серьезные увечья. Улики доказывают, что действия мужчин были преднамеренными, они понимали, что поступают жестоко, и что животным будут нанесены серьезные увечья.

Постановление ВСЛ обжалованию не подлежит.

Delfi уже писал, что, согласно материалам дела, летом 2017 г. мужчины на закрытой территории истязали кабана. Они связали ему ноги, повалили на землю, засунули палку в пасть и плоскогубцами вырывали клыки, обламывали их. Мончаускас держал шею кабана прижатой к земле, не давая животному пошевелиться. Все это снимали на видео, Мончаускас громко смеялся перед камерой.

По словам прокурора, эта экзекуция была проделана для того, чтобы кабан не нанес травмы охотничьим собакам. Кабана использовали для дрессировки собак.