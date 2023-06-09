Верховный суд: в деле о непрозрачных госзакупках "Содры" виновными признаны три человека

Как сообщает ВСЛ, виновными были признаны заведующий отделом "Содры" Дайнюс Кумпис, руководитель частной компании информационных технологий и работник этой компании.

Окружной суд города Вильнюса постановил, что Д. Кумпис, будучи государственным служащим, завотделом "Содры", действуя совместно с заинтересованными лицами – руководителем частной компании информационных технологий Т. М., который оказывал содействие в организации противоправных действий, и работником этой компании Д. З., , который оказывал содействие в организации и согласовании условий намеченных госзакупок, злоупотребил своим служебным положением и использовал свое положение вопреки интересам службы, говорится в пресс-релизе ВСЛ.

Окружной суд города Вильнюса признал виновными троих человек, обвиняемых в злоупотреблении и пособничестве злоупотреблению при проведении "Содрой" дорогостоящих госзакупок, связанных с приобретением программного обеспечения и услуг по его поддержке, и приговорил их к различным денежным штрафам.

Как сообщает ВСЛ, решением суда Д. Кумпис был признан виновным в злоупотреблении и приговорен к окончательному штрафу в размере 15 тыс. евро. Т. М. и Д. З. были признаны виновными в соучастии в злоупотреблении и оштрафованы соответственно на 14 тыс. евро и 11 тыс. евро.

Суд также удовлетворил ходатайство о возбуждении гражданского иска, трое обвиняемых должны возместить в пользу "Содры" материальный ущерб на сумму более 14 тыс. евро.

Досудебное расследование дела о госзакупках "Содры" за 2015-2016 гг. было начато в начале в 2016 г. после того, как возникли подозрения, что условия госзакупок согласовываются с будущими участниками тендера таким образом, чтобы тендер выиграла одна конкретная компания, напоминает ВСЛ.