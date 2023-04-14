Адвокат А. Палецкиса Адомас Лютвинскас, обратившийся в ВСЛ с кассационной жалобой, просил отменить решения суда первой и апелляционной инстанций и прекратить дело.

Эту жалобу и дело, как в пятницу решил ВСЛ, будут рассмотрены расширенной коллегией из семи судей Отдела по уголовным делам ВСЛ. По мнению ВСЛ, такое решение обосновано тем, что надлежащее применение положений Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса, толкование состава преступления шпионажа в данном уголовном деле можно рассматривать как новое толкование правовой нормы в судебной практике.

А. Палецкис отрицает свою вину, не соглашаясь с обвинительными приговорами судов в отношении его.

В мае 2022 г. Апелляционный суд отклонил жалобу А. Палецкиса и оставил в силе приговор суда первой инстанции – Шяуляйского окружного суда, которым А. Палецкис был признан виновным в шпионаже в пользу России и приговорен к 6 годам лишения свободы.

После вступления решения суда в силу осужденный отбывает наказание в виде лишения свободы в Каунасском следственном изоляторе. А. Палецкис был арестован в ходе досудебного следствия – он находился под стражей с октября 2018 г. по апрель 2020 г. Это время включено в его наказание.

По данным дела, А. Палецкис и освобожденный от уголовной ответственности предприниматель Деймантас Бертаускас с февраля 2017 г. по октябрь 2018 г., действуя в составе организованной группы с российскими разведчиками и другими лицами, по поручению Федеральной службы безопасности России выполняли поставленную задачу – в Литве за денежное вознаграждение собирали интересующую российскую службу информацию.

По данным правоохранительных органов, А. Палецкису и Д. Бертаускасу было поручено собрать информацию о сотрудниках, расследовавших дело 13 Января, судьях, рассматривавших дело, о возможностях улучшения условий содержания одного из подсудимых по делу, а также сведения о других делах, связанных с агрессией России против Литвы в 1990-1991 гг.

Д. Бертаускас судом освобожден от уголовной ответственности, его дело прекращено. Такое решение было принято с учетом того, что лицо давало показания доброжелательно, благодаря чему удалось раскрыть важную информацию о деятельности российских спецслужб в Литве