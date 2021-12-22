Новое разъяснение судьи представили, рассмотрев жалобу адвоката одного жителя Молетай, который на 6 месяцев был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, поскольку в его организме было 0,403 промилле.
"Законодатель не установил требование фиксировать содержание алкоголя с точностью до тысячной доли, поэтому коллегия судей констатировала, что надо учитывать только сотые доли (т.р. две цифры после запятой)", – указал ВСЛ в постановлении, которое обжалованию не подлежит.
Согласно анализу закона, можно сделать вывод, что "больше 0,4 промилле - это как минимум 0,41). Судьи отметили также, что в других административных законах прямо указывается степень опьянения - "от 0,41" или "от 1,51" - в УК ЛР.
"Если в конкретном законе сказано "больше 0,4", значит, должно быть не меньше 0,41 промилле", – пояснила коллегия.
До сих пор полиция и суды учитывали три цифры после запятой.
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