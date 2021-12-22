aA
Расширенная коллегия из семи судей Верховного суда Литвы (ВСЛ) шлет водителям важную весть, отныне административная ответственность ждет только тех водителей, у кого в организме было не меньше 0,41 промилле.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Tomas Vinickas

Новое разъяснение судьи представили, рассмотрев жалобу адвоката одного жителя Молетай, который на 6 месяцев был лишен прав за вождение в нетрезвом виде, поскольку в его организме было 0,403 промилле.

"Законодатель не установил требование фиксировать содержание алкоголя с точностью до тысячной доли, поэтому коллегия судей констатировала, что надо учитывать только сотые доли (т.р. две цифры после запятой)", – указал ВСЛ в постановлении, которое обжалованию не подлежит.

Статьи по теме:
Результат расследования гибели главы клайпедского отделения Nuaras: водитель был пьян  (5)
Утренний рейд в Вильнюсе: попались 6 нетрезвых водителей, конфискован BMW  (4)

Согласно анализу закона, можно сделать вывод, что "больше 0,4 промилле - это как минимум 0,41). Судьи отметили также, что в других административных законах прямо указывается степень опьянения - "от 0,41" или "от 1,51" - в УК ЛР.

"Если в конкретном законе сказано "больше 0,4", значит, должно быть не меньше 0,41 промилле", – пояснила коллегия.

До сих пор полиция и суды учитывали три цифры после запятой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

В Ширвинтос пьяная водитель ехала с 6-месячным младенцем и мужем (15)

В пятницу вечером в Ширвинтос, на ул. Вильняус,...

TOP новостей

Дополнительные меры управления пандемией не за горами: уже зафиксировано 100 подозрительных случаев (56)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене в среду...

Глава Минфина Литвы: в 2022 году быстро будут расти не только доходы, но и цены (62)

Покупательная способность жителей в следующем году...

Первые месяцы Холокоста: кто повинен в убийствах евреев на западе Литвы? Рональдас Рачинскас: "Мы на пути осознания того, что это трагедия общая" (53)

80 лет назад по Литве прокатилась волна массовых...

Верховный суд Литвы шлет водителям важную весть: отныне промилле будут считать иначе (12)

Расширенная коллегия из семи судей Верховного суда...

В Литве меняется порядок, связанный с "паспортом возможностей": основные моменты (28)

С 28 декабря меняется порядок выдачи "паспорта...