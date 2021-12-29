Суд принял заявление группы членов Сейма о рассмотрении соответствующего решения министра здравоохранения Литвы, оперативного руководителя экстремальной ситуацией государственного уровня Арунаса Дулькиса.
Суд сообщил, что в заявлении выражаются сомнения, отвечает ли обязанность носить маски положению Конституции, что достоинство человека является неприкосновенным, а также интересам детей.
По мнению заявителей, обязанность носить маски сравнима с "ограничением уважения частной жизни, охватывающей физическую и психологическую неприкосновенность, и была введена без наличия предусмотренных в законодательстве полномочий".
В суд по поводу данного решения министра здравоохранения обратились представители оппозиционных партий и фракций, среди которых "трудовики" Айдас Гедвилас, Миндаугас Пуйдокас, "аграрии" Лигита Гирскене, Валюс Ажуолас, Дайнюс Кяпенис, демократы Линас Кукурайтис, Зенонас Стрейкус и другие.
Обязательное ношение масок в закрытых помещениях для учеников школ было введено в ноябре, а для учеников младшей школы - в декабре.
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