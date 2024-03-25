Верх наглости: мужчина краской отметил место для своего авто

 
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Vilnietis nusprendė savavališkai rezervuoti stovėjimo vietą automobiliui
Vilnietis nusprendė savavališkai rezervuoti stovėjimo vietą automobiliui
ФОТО: Made in Vilnius

Жители столичного микрорайона Жирмунай удивлены: мужчина из одного из многоквартирных домов решил занять место парковки для своего автомобиля, нарисовав разметку и указав номер авто на асфальте. Все это он сделал днем на глазах у соседей и прохожих, пишет портал madeinvilnius.lt.

Мужчина работал не один, а с помощниками. Место на парковке он не покупал, в аренду не брал, просто взял и отметил краской на асфальте, использовав трафарет. Соседи возмутились. Такие действия мужчины нелегальны.

Очевидцы также сказали, что мужчины, которые "отметили" место на парковке, бросили мусор так, где работали.

Мало того, один из работавших днем на виду у прохожих справлял малую нужду около кустов, растущих рядом с парковкой. Соседи были возмущены.

Участникам нелегального "субботника" грозит ответственность, материалы переданы e.policija.

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