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Телеведущая и продюсер Эдита Милдажите освобождена от уголовной ответственности за пьяное вождение и передана на поруки – за нее отвечает ее друг Саулюс Пилинкус.
E.Mildažytė, policija
E.Mildažytė, policija
© DELFI

Такой вердикт 13 января вынес Вильнюсский участковый суд, дело прекращено. Она передана на поруки на год, залог платить не придется.

Милдажите лишена прав на 1,5 года. Кроме того, она должна заплатить в бюджет 17 480 евро - стоимость автомобиля, которым она управляла.

"Этот постыдный поступок, который нанес мне большой ущерб как профессионалу и человеку. Я со всем согласна", – сказала Милдажите.

Она сказала, что в тот день выпила бутылку вина, никуда ехать не планировала, но потом села за руль о проехала около 30 км. По номеру 112 поступило 6 звонков - водители сообщали о нетрезвой женщине за рулем.

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Милдажите сказала, что она управляет автомобилем с 1987 г., за это время она не совершила ни одного ДТП и ни разу не садилась за руль нетрезвой.

По ее словам, с Пилинкусом она проводит больше всего времени, он может оказать на нее положительное влияние.

Нетрезвая 55-летняя Милдажите за рулем Honda Jazz попалась в сентябре 2021 г. на Неменчинском шоссе. В ее организме было 2,36 промилле, за это грозила уголовная ответственность.
э

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